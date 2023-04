Influencer Virginia Fonseca lamenta morte da mãe do cantor Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca lamentou a morte da mãe do cantor Leonardo, dona Carmem, em Goiânia. Ela é casada com Zé Felipe, que é filho do cantor.

"E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz vó Carnem, foi muito bom os momentos que vivemos juntas. Amamos você para sempre", escreveu a influencer.

A morte de dona Carmem foi confirmada pela esposa de Leonardo, Poliana Rocha, neste sábado. Segundo Poliana, a sogra teria sofrido um infarto.

A filha do cantor Leonardo também lamentou a morte da avó. Médica, Lyandra Mota lembrou de quando as duas estavam juntas.

"Te amarei para sempre vovó Carmem, meu coração está em mil pedaços", escreceu Lyandra nas redes sociais.