Matilda, filha da atriz de 'The Big Bang Theory', nasce nesta semana

A atriz Kaley Cuoco, que interpretou Penny em "The Big Bang Theory", se tornou mãe na última quinta-feira (30). Matilda Carmine Richie Pelphrey é a primeira filha de Kaley com o ator Tom Pelphery. O casal confirmou a notícia, através de uma série de fotos publicadas neste sábado (1º) no Instagram.

"Estamos muito felizes e gratos por este pequeno milagre. Obrigado aos médicos, enfermeiros, familiares e amigos que nos ajudaram imensamente nos últimos dias", escreveu a atriz.

Tom também comemorou a chegada do primogénito nas redes sociais. "Meu coração está cheio de amor e gratidão por esse milagre".

A gravidez foi anunciada por Kaley em outubro do último ano em outro post nas redes sociais."Baby girl Pelphrey chegando em 2023".