Saiba quem comprou o poder Coringa no BBB23 nesse sábado (1º)

O sábado (1º) foi intenso no Big Brother Brasil 23. Por ser de resistência, a prova do líder da semana se alongou e só foi concluída na sexta-feira (31). Com o atraso, a disputa pelo Poder Coringa precisou ser adiado em um dia.

O Coringa é um item valioso na "casa mais vigida" do País. Quem arremata este componente, nesta semana, fica imune na formação do paredão, que acontece neste domingo (2).

A vencedora do Poder Coringa foi Sarah Aline. A sister deu o lance mais alto e conquistou a tão sonhada imunidade. As surpresas não param, pois no sábado também ocorreu a Prova do Anjo. Amanda e Larissa foram a melhor na disputa e venceram a prova.