Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica deste sábado (1º) no BBB 23

Em mais uma prova do anjo, os confinados do Big Brother Brasil terão de decidir uma imunidade em consenso. Neste sábado (1º), tem prova do anjo no Big Brother Brasil (BBB) 23. Na nova dinâmica, os participantes jogam em dupla. Enquanto um assiste a um vídeo e faz uma mímica, o outro tenta encontrar o termo de busca correto dado na dinâmica.

Quem vencer vai ter que entrar em consenso para imunizar um participante no domingo, durante a formação do Paredão.

Após a prova do líder, a líder Aline Wirley, que venceu a Prova uma grande prova de resistência Ton, vai ter a chance de fazer uma indicação ao paredão.



Nesta semana, o paredão terá quatro confinados na berlinda para sair da casa.

Dinâmica da prova

A prova foi iniciada com um sorteio para definir duplas.

Domitila escolehu fazer proca Nicácio

Amanda escolheu fazer prova com Larissa

Alface escolheu fazer prova com Bruna

Sarah escolheu fazer prova com Marvilla

Black não participará da prova. Nenhum dos confinados escolheu ele e também não foi um dos nomes sorteados.

A dupla do primeiro sorteado enfrenta a dupla do segundo. A dupla do terceiro, enfrenta a do quarto.

*Prova em andamento