BBB 23 inicia 'modo acelerado' na reta final do programa; entenda

A edição deste ano do Big Brother Brasil 23 encerra ainda neste mês de abril e com isso, o reality entrará em 'modo acelerado'. Na 12ª semana, haverá três provas do líder e três eliminações.

Com a nova dinâmica, os brothers poderão turbinar o prêmio final, que atualmente está em R$ 2.170.000.

Conforme a Globo, a festa da líder Aline será a última deste modelo na atual edição.

O programa está previsto para encerrar no dia 25 de abril, quando será declarado o vencedor da edição.

EDIÇÃO SURPREENDENTE

A edição do BBB 23 já entrou para a história como uma das mais surpreendentes da história do reality. A novidade desta semana conta com o voto reverso — assim, o público poderá escolher quem eles querem que fique na casa, a partir da votação. Protagonizam esse paredão Domitila Barros, Larissa, Amanda e Marvvila.

Neste ano, o programa iniciou sua jornada, logo na primeira semana, com o Quarto Secreto protagonizado por Fred Nicácio e Marília, após voto popular.

A edição também foi marcada por um intercâmbio entre a participante Key Alves e a mexicana Dania Mendez. Durante o intercâmbio, MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos por assediarem Dania, na festa do líder do funkeiro.

O BBB 23 contou também com Casa do Reencontro e Repescagem, com essa dinâmica, Fred Nicácio e Larissa retornaram para a casa após serem eliminados. Domitila Barros e Fred Desimpedidos também protagonizaram outro momento importante da edição: o 'temível' Quarto Branco.

PRÊMIO BBB 23

O prêmio do BBB 23 será o maior da história do reality e mudará ao longo do programa. O valor aumenta a partir de palpites dos brothers sobre os paredões. A cada paredão, três participantes serão sorteados para dizer quem acreditam que irá sair. A cada palpite certo, o prêmio tem acréscimo de R$ 20 mil.

Os brothers podem acompanhar o valor do prêmio em um telão no gramado da casa. O prêmio já acumula mais de RS 2,1 milhões.