Quem voltou para o BBB 23? Veja resultado da repescagem

Fred Nicácio e Larissa Santos foram escolhidos pelo público para voltar ao BBB 23. Eles estavam confinados na Casa do Reencontro, junto aos outros eliminados, e voltaram à casa mais vigiada do Brasil.

Ganhadores da repescagem, Fred e Larissa retornam à competição pelo prêmio milionário. A educadora física recebeu 30,86%; enquanto o médico foi escolhido por 25,12% dos votantes. Key Alves foi a terceira mais votada, com 22,09%.

Legenda: Fred Nicácio e Larissa Santos vencem repescagem e voltam ao BBB 23 Foto: Reprodução

Nessa semana, eles não podem participar das provas do Líder e do Anjo - que é autoimune. Dessa forma, sem imunidade, podem ser indicados ao Paredão.

Fred foi o sétimo eliminado do BBB 23, com 62,94% dos votos, em Paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black. Já Larissa deixou o reality na nona berlinda, com 66,75% dos votos, em berlinda com Ricardo, Cezar Black e Domitila.

Veja a reação dos brothers

Repescagem no BBB 23

A volta de Fred e Larissa surpreendeu os brothers da casa do BBB 23 após a Prova do Líder, vencida por Sarah. Eles já suspeitavam da Repescagem desde a noite de quarta-feira (22), após as imagens dos eliminados reunidos vazarem no Quarto do Líder.

Bruna e Amanda, que estavam no local, usaram o card de acesso ao "Espia BBB", mas ao invés das imagens da casa principal, tiveram acesso às câmeras do cômodo de confinados.

As duas integrantes do VIP logo desceram para contar aos outros confinados. Após as imagens vazarem, Boninho liberou a câmera da Casa do Reencontro na sala do BBB.

Cristian, Fred Nicácio, Gabriel, Gustavo, Key Alves, Larissa, Marília, Paula e Tina estavam confinados desde terça-feira (21). Fred (Bruno), que foi eliminado na noite de terça, também foi destinado ao cômodo da Repescagem, mas desistiu de competir pela nova chance.