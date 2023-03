Quem saiu do BBB 23? Larissa é a nona eliminada com 66,75% dos votos

Larissa foi a nona eliminada do BBB 23 na noite desta terça-feira (14). A sister deixou o reality com 66,75% dos votos, após disputar a preferência do público com Domitila Barros, Cezar Black e Ricardo.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Alface recebeu 29,22% dos votos no Paredão.

Já Domitila e Cezar Black ficaram com respectivamente, 3,27% e 0,76% dos votos. Ao todo, foram mais de 110.472.736 milhões de votos.

Após a saída da Larissa, o prêmio subiu para R$ 2.010.000.

Formação de Paredão

A berlinda foi definida na noite deste domingo (12), com uma dinâmica de votação em grupos. Domitila já estava emparedada desde que perdeu o Quarto Branco, enquanto Black foi o indicado do líder Guimê.

Na votação, a casa, dividida em grupos, escolheu Larissa e Marvvila para o paredão. No contragolpe dado por Aline para Larissa, a sister mandou Ricardo ao paredão.

Na Prova Bate e Volta, Marvvila se salvou novamente pela segunda semana seguida. Assim, Domitila Barros, Cezar Black, Larissa e Ricardo chegaram no 9º Paredão.