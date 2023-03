Key Alves embarca rumo ao México para participar do ‘La Casa de Los Famosos’

A ex-BBB Key Alves publicou, na manhã desta terça-feira (14), uma foto no aeroporto, pronta para embarcar para o México, onde participará do reality show “La Casa de Los Famosos”.

“México, estou chegando… Arriba!”, escreveu ela na legenda da imagem.

Nos comentários, Tadeu Schmidt celebrou o intercâmbio. “Viva! Boa viagem”, escreveu o apresentador do BBB 23. “Brilha, amiga! Deus te abençoe nessa nova aventura! Estaremos aqui torcendo muito por você e te assistindo”, publicou a ex-BBB Marília Miranda.

Com o embarque de Key, uma participante do “La Casa de Los Famosos” deve desembarcar em breve no Brasil para participar do BBB 23. Ainda não foi confirmada a data que a nova sister entra na casa.