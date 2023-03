Ex-BBB Paula Freitas deixa claro interesse em Ricardo pós-reality

Quarta eliminada do BBB 23, Paula Freitas disse que ainda tem interesse em ficar com Ricardo após o reality show. Ela ainda negou que faria um trisal com o brother e Sarah Aline, com quem ele está ficando agora no reality show.

“Eu falei com a Nina [irmã do Ricardo] que se o Alface disser que a Sarah foi coisa de jogo e se ele quiser beijar minha boca, no próximo dia a gente está grudado e eu pago hotel, motel e vou pegá-lo horrores”, afirmou Paula, no podcast BBB Tá On desta segunda-feira (13).

A biomédica também negou o interesse em Cristian, de quem ela foi bem próxima no reality show. "Loirão não faz o meu estilo, eu gosto de homem preto, gosto de um negão. O Cristian não faz o meu estilo, nem um pouco”.

Paula já tinha comentado sobre o interesse em Ricardo assim que foi eliminada do BBB 23. Em entrevista à Quem, ela chegou a dizer que estava esperando o brother sair da casa para terem uma chance no romance que não vingou dentro do programa.

Após sair do BBB, Paula está investindo na carreira de influenciadora digital, e para isso já fez vários procedimentos estéticos. Ela, inclusive, aumentou a boca na última sexta-feira (10) e a mudança gerou comentários nas redes sociais.