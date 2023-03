Ex-BBB 23 Paula Freitas faz novo procedimento estético e surpreende nas redes sociais

A biomédica Paula Freitas, do BBB 23, fez mais uma transformação em seu visual e apareceu nas redes sociais com os cabelos lisos. Ela parece ter feito mais preenchimento labial, também.

Após sair do BBB, ela fez botox e mudou o tom do cabelo. Internautas reagiram à mudança e comentaram que a paraense ficou "irreconhecível".

O novo visual foi mostrado por Paula nos stories durante um evento. "Rica vírus picou ela", comentou um internauta. "Parecendo a Juliana Paes", apontou outro.

Paula veio da Casa de Vidro e participou do BBB 23, mas acabou eliminada no início do jogo e foi julgada por suas atitudes com outros participantes, além de ter citado Juliette Freire, o que não agradou os fãs da paraibana vencedora do BBB 21.