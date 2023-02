Quem saiu do BBB 23? Paula é a quarta eliminada com 72,5% dos votos

Paula foi a quarta eliminada do BBB 23 na noite desta terça-feira (14). A sister deixou o reality com 72,5% dos votos, após disputar a preferência do público com Guimê, Amanda e Paula.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Bruno recebeu 23,68% dos votos no Paredão, Guimê teve 2,07% das votações para sair do programa. Já Amanda ficou com menos votos, com 1,75%.

Ao todo, a berlinda teve 34.376.565 votos. Seguindo a nova regra do reality, com apostas do eliminado dentro da casa, o prêmio subiu para R$ 1.820.000,00.

Formação do Paredão

O Paredão da semana tem quatro membros do Quarto Deserto. Iniciando a formação da berlinda, o anjo Amanda escolheu imunizar Aline Wirley. Dupla de prova de Amanda, Cara de Sapato também estava imune.

O líder Gustavo indicou MC Guimê direto à berlinda. Na posse do super 'Poder Curinga', Key Alves também pôde indicar um participante sem direito à prova Bate-Volta. Paula foi a escolhida.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma diferente, com todos abrindo o jogo de forma embaraçosa diante das câmeras. Após a escolha de cada um deles, o mais votado, com 11 votos, foi Fred Nicácio.

A segundo mais votada entre os confinados foi a participante Amanda, que também foi a berlinda.

Amanda, Bruno e Fred Nicácio participaram da prova Bate-Volta para definir qual deles estaria foram do Paredão, mas Nicácio levou a melhor entre eles.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn