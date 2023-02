Cara de Sapato e Amanda dão beijo de esquimó e fãs vibram

Amanda Meirelles e Cara de Sapato não formam um casal oficialmente no BBB 23, mas colecionam centenas de fãs fora da casa, além de inúmeros perfis nas redes sociais dedicados a eles. Na manhã desta terça-feira (14), eles protagonizaram um momento fofo que deixaram os fãs esperançosos que o casal se concretize.

Enquanto esperavam na sala o começo de uma ação, vestidos de cachorrinhos, o brother e a sister deram um beijo de esquimó. No Twitter, os fãs do casal, que recebeu o apelido “DocShoe”, vibraram com a aproximação.

“Em menos de 24 horas o Sapato usou o Jogo da Discórdia para elogiar a Amanda e pediu para ela dormir com ele. A Amanda não para de falar do Jogo da Discórdia, eles estavam de mãos entrelaçadas e deram beijo de esquimó. Hoje está sendo sobre ganhar”, escreveu uma pessoa.

“Cadê o beijo oficial?”, escreveu outro fã do casal. “Abri o Globoplay nesse momento e me deparo com Amanda e Sapato dando beijo de esquimó com as fantasias. Para, eu tento não ser fanfiqueira, mas não dá”, postou outro fã.

A mãe de Sapato, Wilma Monteiro, também compartilhou o momento fofo de Amanda e do atleta em seu perfil do Instagram.