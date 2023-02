Jennifer Aniston e Harry Styles estão paquerando por mensagem, diz jornal

Jennifer Aniston, de 54 anos, e Harry Styles, 29, estão paquerando por mensagem, segundo o tabloide The Mirror. O contato entre os dois teria começado após a calça do cantor rasgar durante um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando estava bem na frente da atriz.

Ainda segundo uma fonte do The Mirror, Harry preenche todos os requisitos que a atriz procura em um homem.

“Jen estava brincando com amigos sobre com quem ela poderia se encontrar a seguir e tem havido conversas sobre Harry. Ele preenche todos os requisitos - ele é bem-sucedido, intelectual, ousado e mais legal do que quase qualquer outra pessoa", disse a fonte.

Em 2020, em entrevista à Ellen DeGeneres, Harry admitiu que a atriz de Friends foi seu primeiro “crush” famoso.

“Além disso, é claro, ele claramente gosta de mulheres mais velhas e admitiu que tinha uma queda por ela enquanto crescia, então ela está confiante de que isso tem muito mais chances de funcionar do que algumas de suas outras lutas recentes”, acrescentou a fonte ao site.

Harry terminou recentemente o namoro com a atriz Olivia Wilde, de 38 anos.