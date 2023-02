Piqué fala sobre atual namorada pela primeira vez

O ex-jogador Gerard Piqué falou pela primeira vez sobre sua nova namorada Clara Chía Marti, com quem assumiu uma relação pouco tempo após a separação de Shakira. Em uma live do programa Ibai Llanos, brincaram com a roupa dele e o ex-Barcelona contou que a companheira é quem escolhe seus looks.

"A verdade é que eu vou com minha namorada às lojas e ela compra para mim. Eu sou uma marionete", explicou Piqué. Ele foi questionado se ainda tinha uma relação próxima com a moda.

Ele chegou a desfilar pelo estúdio do programa e aproveitou para defender as escolhas da namorada: "Estamos em um mundo onde cada um pode se vestir como quiser".

Namoro polêmico

O namoro de Piqué e Clara Chía é cercado de polêmicas, pois suspeita-se que a estudante foi o pivô do fim do casamento do ex-atleta com Shakira.

Segundo o site Page Six, a separação de Piqué e Shakira foi após a cantora colombiana descobrir a relação extraconjugal do até então marido com Clara Chia Marti, atual namorada do jogador.

Ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gostava dessa mesma geleia.