Shakira teria descoberto suposta traição de ex-marido, Gerard Piqué

A cantora Shakira descobriu, recentemente, uma suposta traição do ex-marido, Gerard Piqué. As informações foram publicadas no site Page Six, nesta sexta-feira (6). A descoberta se deu após um programa de TV espanhol revelar imagens de uma transmissão ao vivo de Piqué, onde Clara Chia, a nova namorada do ex-futebolista, aparece.

A polêmica surgiu devido à transmissão ter ocorrido na casa onde o ex-esportista morava com a artista colombiana. No entanto, a live foi transmitida em agosto de 2021, enquanto os dois ainda estavam juntos, e a cantora viajava com os filhos.

Uma fonte do site revela que, ao descobrir isso, Shakira teria ficado mais abalada, porque os dois ainda eram "felizes juntos". “[Ela está] devastada ao saber que esta mulher claramente se sentiu em casa, na casa que dividia com seus filhos”.

“Eles ainda estavam muito juntos naquela época. É devastador para ela saber que esse caso está acontecendo há muito mais tempo do que ela imaginava”, completa o informante.

CLARA CHIA E GERARD PIQUÉ

O vídeo da live mostra uma interação dos dois, no momento que Piqué chama Chia pelo nome quando teve problemas técnicos e, algum tempo depois, quando batem à porta da casa durante a transmissão e a jovem estudante atendeu.

Foto: Reprodução

Segundo o jornal espanhol Marca, Shakira sabia da relação próxima dos dois, mas não imaginava a possível traição.

FINAL CONTURBADO

O casal anunciou a separação em junho do ano passado, após 11 anos juntos, mas nunca se casaram oficialmente. Eles tiveram dois filhos, dentre eles, Sasha, de 7 anos, e Milan, de 9.

Desde o término, boatos de que o ex-jogador teria traído Shakira algumas vezes pipocaram na imprensa internacional.

No mais recente episódio, Shakira fez um desabafo online, no começo do ano, onde falou sobre traição, em clara indireta ao pai de seus filhos. Até Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, demonstrou seu apoio à cantora nos comentários.