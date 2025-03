CAPTEI: Edson Queiroz Neto Inspira Nova Geração de Empresários no Almoço da AJE Fortaleza

Na quarta-feira, 26, o Restaurante Mayú recebeu jovens empresários de Fortaleza para o último Almoço Empresarial da gestão 2024. A escolha para a palestra que encerra o ciclo de Lucas Melo a frente da presidência da AJE foi de Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, que compartilhou sua trajetória e insights sobre os desafios do setor empresarial no Brasil.

Legenda: Aje Fortaleza com Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Sempre muito receptivo e simpático, Edson Neto iniciou sua apresentação apresentando suas origens maternas e paternas. Honrando seus familiares. Um gesto muito digno e respeitoso. Afetivo.

Legenda: Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Em seguida, líderes do setor e jovens empresários ouviram atentamente sobre sua carreira, a história do grupo, sua evolução e a importância da inovação em tempos de incerteza econômica. Esses detalhes de economia, atualidades e agronegócios, deixo para os experts Victor Ximenes e Egídio Serpa que detalharam o assunto na coluna deles aqui do DN, tá? Confere!

Por fim, deixou espaço para perguntas, as quais respondeu com muita atenção e cuidado, sempre referendando através do colunista Egídio Serpa. Aqui, deixo um comentário bem meu, porque fiquei lembrando do jargão do avô do palestrante: “pergunte a quem tem um” . O neto de Edson, de mesmo nome, passou o tempo todinho confirmando o histórico com o decano do DN. Sempre grato, respeitoso e afetivo mais uma vez.

Legenda: Egídio Serpa, Edson Queiroz Neto, Jeritza Gurgel e Victor Ximenes Foto: LC Moreira

A participação de Edson Queiroz Neto inspirou e trouxe importantes lições para que jovens empresários não esquecessem de três pilares para tomadas de decisões: um, não tivessem temor; dois, terem consciência e três, presença nos negócios.

Legenda: Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

O evento foi super prestigiado até o final!

Legenda: Edson Queiroz Neto com integrantes da AJE e convidados Foto: LC Moreira

