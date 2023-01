Jeremy Renner, ator de 'Gavião Arqueiro', comemora aniversário na UTI após grave acidente

O ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o personagem Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, publicou foto neste sábado (7) para registrar a comemoração do próprio aniversário ao lado da equipe médica que o acompanha em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ele tem se recuperado de um acidente sofrido no último domingo (01).

Jeremy completou 52 anos após o grave acidente que sofreu próximo de casa, em Washoe County, Nevada. O artista auxiliava na limpeza de neve no local, que sofreu com as fortes nevascas, quando foi atingido por um veículo de cerca de seis toneladas.

Na publicação divulgada neste sábado, data do aniversário do artista, Renner agradeceu aos profissionais empenhados na recuperação dele. "Obrigada a renomada equipe médica da UTI por iniciar esta jornada", escreveu.

Recuperação

Desde o acidente no dia do Réveillon, Jeremy Renner foi socorrido e levado em estado grave ao hospital. Laudos médicos apontam que ele sofreu trauma torácico e diversas lesões ortopédicas. Na última segunda-feira (02), ele passou por uma cirurgia e permanece em estado considerado "crítico, mas estável".

Nas redes sociais, o ator tem recebido o apoio de fãs e colegas de trabalho, que acompanham o desenrolar da história. Além disso, ele tem utilizado os próprios perfis para atualizações sobre o tratamento que tem recebido, apesar de não divulgar detalhes do estado de saúde.