Ator Jeremy Renner aparece pela primeira vez após grave acidente

O ator Jeremy Renner apareceu pela primeira vez, após sofrer em um acidente na neve, no último domingo (1°), nos Estados Unidos. O intérprete do Gavião Arqueiro na franquia da Marvel publicou uma foto no seu perfil do Instagram.

Na imagem, o ator aparece em uma cama de hospital, com tubos no nariz e no pescoço. "Agradeço a todos pelas suas palavras gentis. Estou muito confuso agora para digitar. Mas envio amor para todos vocês", escreveu na legenda.

Diversos amigos e fãs de Jeremy desejaram forças ao ator nos comentários da publicação. Os atores Chris Hemsworth, Emerson Miller, Chris Pratt e Orlando Bloom estão entre os que deixaram mensagens.

Jeremy foi atingido por um veículo de limpeza enquanto estava ajudando um carro atolado na neve, nas proximidades de sua casa em Serra Nevada, no estado de Nevada. O ator teve ferimentos na perna e no tórax e sofreu hemorragia intensa.

O astro foi levado ao hospital de helicóptero, em estado grave. Ele passou por duas cirurgias e, até segunda-feira (2), permanecia em estado crítico, mas estável.

Acidente na neve

Jeremy estava ajudando o motorista que tinha o carro atolado na neve, segundo informou a prefeita de Reno, cidade onde o astro mora. A polícia está investigando o caso e apreendeu a máquina que teria atingido o ator.

A região de Serra Nevada foi atingida por uma intensa tempestade de inverno na véspera de Ano-novo, deixando cerca de 35 mil residências sem energia, segundo o jornal britânico The Guardian.

Os Estados Unidos enfrentam, desde antes do Natal, uma das nevascas mais rigorosas em décadas. Pelo menos 60 pessoas já morreram devido à tempestade, segundo a AFP.