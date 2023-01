Scooby expõe conversas com Luana Piovani e dá sua versão sobre polêmica de pensão

O surfista Pedro Scooby deu a sua versão sobre as acusações de que teria se negado a pagar a pensão integral dos seus três filhos com a atriz Luana Piovani. Ele compartilhou trechos de conversas com a ex-mulher, assim como Piovani fez na manhã desta terça-feira (3).

Nas mensagens expostas por Luana, a atriz pede para que Scooby faça o pagamento da pensão integral de Dom, Liz e Ben. Ela alegou que o ex-marido não quer pagar por motorista e cozinheira - necessários para criação dos filhos enquanto ela trabalha.

Os prints compartilhados por Scooby mostram outras mensagens da conversa. O surfista disse à Luana que a sua advogada entrará em contato com ela e que quer deixar o acordo formalizado.

Legenda: Ex-casal tem trocado farpas nas redes sociais Foto: Reprodução

Legenda: Surfista disse que a sua advogada entrará em contato com Luana para formalizar acordo Foto: Reprodução

O atleta alegou ainda que estava aberto a conversar. "Eu tinha depositado aquele valor, mas como estava escrito no e-mail, estava aberto a conversa", disse.

Luana rebateu, afirmando que o surfista está pedindo explicações sobre o que pagar. "O que acontece é que posso até conversar, o que não é certo antes de eu achar um advogado para mim", disse.

Na noite de segunda-feira (2), Luana publicou um vídeo em que revelou o impasse com o ex-marido sobre a pensão dos filhos. Segundo ela, o surfista continua impondo condições para realizar o pagamento da pensão acordada com ela.

Em seu pronunciamento, Scooby disse que, com sua volta ao Brasil, tem a intenção de formalizar a divisão das despesas. "Nunca me recusei a pagar nada com relação aos meus filhos, eu tenho até o dia 8/1 para esse pagamento, porém já adiantei no dia 2/1, 70% em cima do valor estipulado por ela", afirmou.

Guarda dos filhos

Outro embate entre os dois que Luana Piovani compartilhou em suas redes sociais seria a guarda dos filhos. Ela alegou que, ao entrar na Justiça de Portugal, Scooby poderia conseguir a guarda integral das crianças.

O surfista disse que não pediu a guarda, mas quer que os filhos passem o ano de 2023 no Brasil, onde ele está morando com a esposa, Cintia Dicker, e a filha recém-nascida, Aurora.

"Eu pedi para que eles passassem o ano de 2023 no Brasil, com a possibilidade da mãe estar com eles sempre que quiser", disse. Ele ressaltou que a mudança para o Brasil não é definitiva e pode durar de 6 a 12 meses.