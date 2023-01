Perfil de Mirella Santos no Instagram é reativado após 24 horas fora do ar

O perfil da influenciadora digital Mirella Santos no Instagram foi reativado na noite desta terça-feira (3) após passar 24 horas fora do ar. Fenômeno da internet, a jovem acumula mais de 13 milhões de seguidores na rede social.

A irmã de Mariely passou por um susto no fim da manhã de segunda (2) ao ver a conta suspensa e começou a utilizar um perfil reserva para se comunicar com os seguidores, explicando o motivo do sumiço repentino. Ela é conhecida pelos vídeos bem humorados e por compartilhar a rotina simples ao lado da família.

"Pra quem tava com saudade, voltei, minha gente. Não sei como, foi uma surpresa, mas meu Insta voltou. Já me emocionei, porém, hoje vou continuar postando no meu reserva e amanhã volto para esse", comemorou a influencer nos Stories.

TREND TOPICS DO TWITTER

No Twitter, fãs de Mirella tornaram o assunto um dos mais comentados na rede social, pedindo pelo retorno da conta da jovem o mais rápido possível.

Mirella ressaltou que irá continuar com o perfil reserva para caso a conta seja suspensa de novo. Segundo ela, está tentando descobrir o que ocorreu para o Instagram desativar sua conta.