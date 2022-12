Mirella Santos, Mel Maia e Beca Barreto ganham R$ 500 mil em desafio musical Anitta

As influenciadoras digitais Mirella Santos, Mel Maia e Beca Barreto ganharam R$ 500 mil no desafio promovido por Anitta para divulgar "À Procura da Anitta Perfeita", o novo EP em português da funkeira. O trio ficou responsável pela música "Macetar", que acabou sendo a mais escutada do projeto desde o início da competição.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais de Anitta na tarde desta sexta-feira (16). O desafio começou no dia 1º de dezembro e contou com um total de 18 criadores de conteúdo envolvidos.

Legenda: As influenciadoras bateram os outros cinco trios Foto: Reprodução

Eles tinham de usar as diversas plataformas e ferramentas das redes sociais para divulgar as seis músicas do álbum. O objetivo era fazer com que as canções subissem ao topo das paradas musicais nos serviços de streaming.

Os trios de influenciadores eram:

Beca Barreto, Mirella Santos e Mel Maia (“Macetar”);

Rafa Uccman, Isaías e Viih Tube (“Ela Não Vale Nada”);

Luara, Juliano Floss e Vivi Wanderleiy (“Biquini Vermelhinho”);

Rafael Cunha, Jacques Vanier e Tirulipa (“Mel”);

Gkay, Álvaro e Lucas Rangel (“Ai Papai”);

Vanessa Lopes, Valentina Bandeira e Maria Clara Garcia (“Avisa Lá”).

Novo EP

No último dia 30 de novembro, a cantora Anitta lançou, de surpresa, um EP com seis faixas. A produção 'À procura da Anitta perfeita' tem apenas músicas em português, com participações de Wesley Safadão, Maiara & Maraísa e outros

O lançamento, inclusive, teve de ser adiantado pois algumas músicas foram disponibilizadas antes na plataforma Apple Music. Anitta explicou o ocorrido e se desculpou publicamente com as outras plataformas de áudio.

.