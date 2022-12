Solange Almeida lança versão de 'Always' em forró no DVD 'Minha História'; assista

A cantora Solange Almeida lançou, nesta sexta-feira (16), a primeira faixa do DVD "Minha História" — gravado em Fortaleza (CE). Ele transformou a canção "Always", de Gavin James em "Nojo do Meu Ex".

A criação de versões de músicas internacionais em forró é uma prática dos anos 2000 de diferentes e bandas. A cantora Solange Almeida é um dos nomes marcados no gênero por grandes hits.

Veja clipe:

No repertório, Solange Almeida já emplacou letras como “Se Não Valorizar” (Umbrella/ Rihana), “Blá,blá,blá”(Torn/ Natalie Imbruglia), “Volte a Sorrir e Brinquedo em Suas Mãos”(I Moment In Time – All The Man That I Need/ Whitney Houston).

Em 2021, lançou “Eclipse do Meu Coração”, em parceria com Lauana Prado, de “Total of Eclipse Of The Hearh”, de Bonnie Tyler; que ouviu a aprovou a versão brasileira durante recente turnê pelo Brasil.

Solange Almeida Cantora Eu amo compor inéditas e versões, é uma marca registrada na minha carreira. Costumo falar que quando estou sofrendo fico mais inspirada para escrever

"Nojo do Meu Ex".é assinada pelos compositores Ricardus e Saymon.