Mari Fernandez grava feat com Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça

Nome em alta nos aplicativos de streaming de música, a cantora Mari Fernandez acaba de finalizar mais um álbum da carreira. Com direito a clipe, a cearense convidou o sertanejo Murilo Huff para gravar feat.

Ao todo, a produção musical ganhou nove músicas inéditas que devem ser lançadas ainda neste mês.

"É com muito carinho e ansiedade que venho aqui avisar pra vocês que dia 15 de dezembro, mais uma vez, ‘Eu vou lascar os corações’. E, dessa vez, com participação especial e tudo mais. Vem aí meu novo álbum 'Quando Tem Sentimento', com nove músicas inéditas pra vocês sofrerem até dizer chega", explicou a cantora de forró em postagem no Instagram.

Feat sobre relacionamento

Nos comentários da publicação, o cantor sertanejo deu um indicativo sobre o nome da parceria entre eles: "Respeita o Seu Ex".

Intitulado de "Quando Tem Sentimento", o álbum já está disponível para pré-save em todas as plataformas digitais.