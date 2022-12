Tarcísio do Acordeon lança DVD 'Nossa História' gravado em São Paulo

O cantor cearense Tarcísio do Acordeon transformou levou São Paulo ao Nordeste por um dia, na gravação do DVD "Minha História". Ele gravou produção audiovisual no Vale do Anhangabaú, cartão postal da capital paulista.

De início, ele lançou as faixas exclusivas “Não Digita” e “Descontar Não É Trair”. E, claro, os grandes sucessos do forrozeiro não ficariam de fora.

Veja clipe:

O projeto ainda conta com regravações dos hits “Deixa Eu Te Superar”, “Beijo Foda”, “Pra Tu Só Lamento” e um Pout Pourri com as canções "Hoje Foi, Não Quer Correr o Risco" e "Valeu Galera".

A gravação contou com nomes como Wesley Safadão, Xand Avião, Mari Fernandez, MC Ryan, Vitor Fernandes, João Gomes e Iguinho e Lulinha

"Tenho certeza que as músicas inéditas cairão facilmente na graça do povo e as regravações são uma homenagem a todos que me ajudaram a chegar onde estou hoje. É a perfeita conexão entre meu passado, meu presente e meu futuro", avaliou o cearense.

No evento, Tarcísio recebeu a ilustre presença de João Gomes, Mari Fernandez, Nattan, Wesley Safadão, Xand Avião, Dilsinho, Mc Ryan, Iguinho e Lulinha e Vitor Fernandes.