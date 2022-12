Anitta lança EP surpresa com músicas em português e participações

A cantora Anitta lançou, de surpresa, um EP com sete faixas, nesta quarta-feira (30). A produção 'À procura da Anitta perfeita' tem apenas músicas em português, com participações de Wesley Safadão, Maiara & Maraísa e outros.

Veja os nomes das faixas:

“Macetar” “Ela Não Vale Nada” (Maiara & Maraísa) “Biquíni Vermelhinho” (Costa Gold) “Mel” (Wesley Safadão) “Ai Papai” (MC Danny & HITMAKER) “Avisa Lá” (Lexa, POCAH ft. Rebecca) “Vem Galopar”

O lançamento oficial do EP estava previsto para 21h, mas algumas músicas foram disponibilizadas antes na plataforma Apple Music. Anitta explicou o ocorrido e se desculpou publicamente com as outras plataformas de áudio.

"Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas", disse a cantora.

"Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado", continuou a cantora, o que os fãs especulam ser alguma indireta para a gravadora Warner. Ela desmentiu de forma irônica: "W de Wandinha... estou adorando essa série".

Após o lançamento prévio, Anitta divulgou os áudios de cinco músicas em seu canal do YouTube. As outras duas faixas estarão disponíveis às 21h.