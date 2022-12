Luísa Sonza é confirmada como atração da Farofa da Gkay

A cantora Luísa Sonza é mais uma das atrações da Farofa da Gkay, que acontece nos próximos dias 5, 6 e 7 de dezembro no Marina Park Hotel, em Fortaleza. O show foi anunciado pela influenciadora e idealizadora do evento, Géssica Kayane, nesta quarta-feira (30).

"Uma boa menina faz farofa também", escreveu Gkay nas redes sociais, em menção à música de Luísa. A artista, que recentemente lançou a turnê "O Conto dos Dois Mundos", chega para cantar sucessos como "Cachorrinhas", "Anaconda" e "Braba".

Nomes como Anitta, Pabllo Vittar e Ivete Sangalo também se apresentam no evento. A quarta edição da Farofa — e segunda em Fortaleza —, vai ter transmissão ao vivo pelo Multishow e pela Globoplay.

Os convidados e envolvidos na produção do evento terão de apresentar o cartão de vacina e ter tomado pelo menos a terceira dose de imunizante contra a Covid-19. O perfil oficial do evento no Instagram publicou comunicado com as informações nesta quarta.

Veja as atrações confirmadas na Farofa da Gkay até o momento

Anitta

Ivete Sangalo

Pedro Sampaio

Pabllo Vittar

Wesley Safadão

Léo Santana

Belo

Xand Avião

Alok