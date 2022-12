'Farofa da Gkay' exige três doses da vacina contra Covid-19 para entrar em festa

Os convidados e envolvidos na produção da "Farofa da Gkay" vão precisar apresentar cartão de vacina e ter tomado pelo menos a terceira dose de imunizante contra a Covid-19.

O perfil oficial do evento no Instagram publicou comunicado com as informações sobre a festa realizada em Fortaleza (CE). "Todos os convidados, envolvidos e equipe deverão estar com a terceira dose tomada da vacina contra o Covid-19".

Evento em comemoração aniversário da influenciadora digital Gessica Kayane será nos dias 5, 6 e 7 de dezembro na Capital

Em letras maiúsculas e em um caixa de texto chamativa, o comunicado ainda dizia: "Importante apresentar o cartão da vacinação". Ainda na descrição do texto, foi informado que o cartão de vacina será exigido para embarcar no avião fretado da festa.

Veja comunicado sobre imunizante e cartão de vacina:

FAROFA SERÁ TRANSMITIDA

A quarta edição, que vai ter transmissão do Multishow e Globoplay, será realizada em um hotel de Fortaleza, entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Outros nomes também farão participação no evento: Wesley Safadão, Léo Santana, Belo, Xand Avião e Alok.