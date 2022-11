Convite da Farofa da Gkay vem dentro de saco de lixo e funcionária de Viih Tube joga fora

O formato inusitado do convite da Farofa da Gkay deste ano fez uma funcionária da influenciadora Viih Tube se confundir e jogar o item no lixo, antes mesmo de a ex-BBB abri-lo.

Quem contou o fato, aos risos, foi o namorado de Viih, o também ex-BBB Eliezer. "Gente, não é que a Ceni que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da Farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo kkkkkkk", escreveu ele no Twitter, nesta quarta-feira (16).

Saiba detalhes do convite da Farofa da Gkay de 2022

O convite da festa promovida anualmente pela humorista Gkay, vem dentro de um saco preto, com um lacre amarelo especificado com "Farofa da Gkay". Nele, contém a frase: "Parabéns, você foi convidado para a Farofa da Gkay".

Já dentro do saco, Gessica Kayane enviou três abadás de cores diferentes - amarelo, azul e rosa -, um para cada dia da festa, que acontece em Fortaleza, de 5 a 7 de dezembro, no Marina Park Hotel.

A influenciadora pretende promover a festa enquanto faz transmissões de jogos ao vivo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Assista ao vídeo

Além disso, o convite possui uma caixa com uma tela, em que é divulgado um vídeo da influenciadora sobre o evento, além de uma joia. Por conta da repercussão do convite 'exótico', Gkay brincou com os convidados nas redes sociais: "Já conferiu seu lixo hoje?".

O QUE SE SABE DA 'FAROFA DA GKAY' 2022?

A "Farofa da Gkay", como é chamada a festa de aniversário da atriz e influenciadora Gessica Kayane, irá ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro novamente em Fortaleza.

A festa deste ano deve ter um investimento de R$ 5 milhões, quase R$ 3 milhões a mais do que foi gasto em 2021. Os bastidores do evento do ano passado também deverão ser exibidos em um documentário, segundo a influenciadora.

Gkay revelou à coluna do jornalista João Lima Neto, durante entrevista no Aviões Fantasy, que o cantor Xand Avião participará mais uma vez da programação. "Disse que vai lá os três dias. Quero ver, hein? Se ele vai aguentar o pique da farofa os três dias, mas ele tá mais que confirmado pra 'Farofa'".

No Instagram oficial do evento, já foram revelados artes da nova edição com imagens de Wesley Safadão e Psirico.

Em 2021, com ar de festival de música, a Farofa teve performances de Xand Avião, Wesley Safadão, Alok, Léo Santana, Simaria, Matheus Fernandes, Pedro Sampaio, Kevinho, Zé Felipe, Rogerinho, Felipe Amorim e É o Tchan.