Ex-BBB Eliezer descobre síndrome rara no coração após dores no peito

O ex-BBB Eliezer comunicou aos seguidores dos Instagram, nesse domingo (13), que descobriu ter uma síndrome rara no coração. Ele não deu detalhes qual cardiopatia foi detectada nos exames.

Segundo o ex-participante do reality show global, há dez dias ele começou a sentir dores no peito. “Esses últimos dias a dor piorou muito e comecei a ter dificuldade para respirar. Fui pro hospital e lá descobri que é uma questão no coração. É raro e estou cuidando para não tornar grave”, escreveu nos Stories.

No entanto, Eliezer tranquilizou os fãs ao dizer que está em casa, medicado e fora de perigo. “Por esses dias tenho que ficar mais quietinho, por isso que estou sumido aqui. Não se preocupem! Qualquer coisa grave como infarto e AVC foi descartado. A dor e a falta de ar já estão bem melhores”.

Viih Tube

A influenciadora digital Viih Tube, namorada do ex-BBB, também se pronunciou no Instagram sobre o susto e agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido. Ela está grávida da primeira filha do casal.

“Depois que o Eli postou nos stories o que aconteceu nesses últimos dias com ele muita gente veio mandar mensagem perguntando se eu estava com ele, se está tudo bem, desejando melhoras. Primeiro eu queria agradecer quem desejou melhoras, ele está bem melhor, e eu queria usar esses Stories como um alerta: Sempre que vocês tiverem dores estranhas, principalmente no peito, não hesitem em procurar um médico”.

Recentemente, Elizer recebeu críticas nas redes sociais ao revelar que não irá morar com Viih Tube durante a gestação.