Andressa Urach é internada após 'surto psicótico' ao sugerir sacrifício do filho, diz marido

O marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, afirma que ela está internada na ala psiquiátrica de um hospital há duas semanas. Segundo o relato, o que teria motivado a hospitalização seria um "delírio psicótico místico".

"Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade", detalhou.

O companheiro da ex-modelo revelou as informações em vídeo publicado no canal que mantém no YouTube, o "Canal do Maridão". Ele ainda contou que a ex-modelo teria colocado a vida do filho, de nove meses, em risco ao afirmar desejar "oferecê-lo em sacrifício". O caso teria acontecido no dia 29 de outubro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul teriam sido acionados para atender Urach durante o suposto surto.

"Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [personagem bíblico], que [eu] oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. [...] Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção", disse.

Pedido de divórcio

Na gravação, Thiago detalha que a esposa ainda não foi diagnosticada com um quadro específico, nem possui previsão de alta e está sendo medicada. Ele ainda disse que pedirá divórcio da ex-modelo e solicitará a guarda do filho.

"Não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Com o borderline já era difícil. Agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável o relacionamento social da Andressa, imagine um casamento", declarou, citando o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline revelado pela influenciadora no início do ano.

"Por isso tô ajuizando a ação de divórcio da Andressa com pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos", finalizou.

