João Gomes lança última parte do novo EP e DVD com participações de Fagner e Vanessa da Mata

O cantor João Gomes lança nesta quinta-feira (1º) a terceira e última parte do novo trabalho "Acredite", em formato de EP e vídeos. O projeto conta com participações do artista cearense Fagner e da cantora Vanessa da Mata. A gravação do DVD ocorreu no Marco Zero, em Recife, em agosto.

Com Vanessa da Mata, Gomes canta um mashup de "Só você e eu/Amado", músicas da artista, só que no estilo forró. Já com Fagner, ele apresenta "Lembra", canção de autoria de Marquinho da Serra.

"Ter esses dois ícones da nossa música dividindo cena comigo, é muito mais que um presente, eles que colecionam vários sucessos na sua carreira nacional, trazem a união de culturas e gerações", pontua João Gomes.

Lançamento

Além das parcerias, a última parte de "Acredite" conta com a inédita "Pode maltratar", composta por Daniel Mendes, Diggo, Washington Jr., Léo Soares, Gabriel Cantini; além de "Pode Ficar", escrita por Hilkias Cristiano Trindade de Jesus, Lennon dos Santos Barbosa Frassetti.

As quatro músicas e seus respectivos clipes estarão disponíveis nas plataformas digitais simultaneamente nesta quinta-feira.

Nas plataformas, também estará o álbum unificado, com as canções de todas as outras partes já lançadas nesta nova era de João Gomes.

