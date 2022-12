Spotify libera retrospectiva de 2022 para usuários; saiba como fazer

O Spotify liberou, nesta quarta-feira (30), sua retrospectiva anual para que os usuários saibam quais foram as músicas, os artistas, álbuns e gêneros musicais mais escutados do ano no aplicativo.

O Spotify Wrapped é enviado em formato de stories, facilitando o compartilhamento nas redes sociais, como Instagram e Twitter.

Entre as novidades do ano, segundo informações do g1, está o "Personalidade de Escuta", função que compartilha mais detalhes sobre o gosto musical da pessoa que usa o Spotify; e o "Seu Dia em Áudio" (ou "Audio Day"), uma "história interativa que mostra como seu gosto musical variou ao longo do dia".

Os gêneros musicais favoritos e um top 5 com as músicas, artistas e podcasts mais ouvidos são exibidos na retrospectiva. Também é gerada a playlist "O teu top de 2022" com todas as faixas mais escutadas pelo usuário.

Como ver a Retrospectiva do Spotify 2022

A retrospectiva estará disponível na página inicial do aplicativo. Ao abrir a ferramenta, basta clicar no banner "Sua Retrospectiva 2022 tá on". O app então vai gerar stories contendo detalhes do seu ano musical e é exibido, ainda, um resumo das informações.

De posse dos dados, é possível compartilhar no WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Mensagens (SMS) ou baixar no próprio aparelho.