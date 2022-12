Simone Mendes fala da possibilidade de projeto com Simaria

A cantora Simone Mendes participou do PodCasts, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, nesta terça-feira (29). Um dos questionamentos feitos foi referente a possibilidade de retorno com da coleginha com Simaria.

“Veja só, eu acredito que o que tem para mim e você está escrito, tá nas mãos de Deus. A realidade minha e da minha irmã, hoje, é que o ciclo se encerrou. Agora é a minha história, Simone Mendes, e a história dela. Não tem Simone & Simaria, só vai ficar guardado no coração das pessoas o que nós vivemos", relatou Simone.

Veja entrevista Simone:

Ao mesmo tempo, a sertaneja falou sobre a possibilidade de um projeto futuro como o dos irmãos Sandy e Junior.

"Se for da vontade de Deus, dez anos depois, um projeto como Sandy e Junior fizeram, não sei. Mas voltar, [como] dupla… O ciclo se encerrou", afirmou Simone.

Carreira solo

Legenda: Simone revelou ter ficado nervosa com mudança na carreira Foto: Divulgação

Após rompimento de parceria musical com a irmã, Simone Mendes lançou sua carreira solo e apresentou duas novas músicas no Caldas Country Festival, em Goiás.

Entre as novidades, Simone ela apresentou backing vocals, pessoas responsáveis por cantar e dançar ao lado dela, com coreografias pensadas para cada evento.