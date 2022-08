Simone e Simaria se separam após 10 anos de dupla; relembre carreira da dupla

As irmãs Simone e Simaria anunciaram a separação da dupla após 10 anos de parceria. O comunicado foi compartilhado por meio de uma nota nesta quinta-feira (18). "As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo", disse a nota. (Leia a publicação na íntegra no fim da matéria).

A separação veio após uma série de desentendimentos. No início de agosto, já existiam rumores de separação da dupla. Os contratantes da irmãs foram a público para revelar que os shows previstos das coleguinhas nos próximos meses estavam sendo cancelados.

O estremecimento na carreira de Simone e Simaria ficou evidente após entrevista de Simaria concedida ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. No material, ela expôs uma série de divergências com a irmã nos bastidores.

Legenda: Em 2022, relação da dupla sertaneja começou a estremecer Foto: Divulgação

Briga de Simone e Simaria

Simaria falou sobre as comparações que são feitas em relação à irmã e às críticas feitas por ela ao longo da carreira da dupla.

Simaria Cantora "Você acha que eu não sou comparada o tempo inteiro com Simone? ‘Ai, a Simone é incrível, a Simaria é uma desgraça, a Simaria não presta, a Simaria não vale nada'. Eu passei a vida inteira escutando isso. Só quem fala bem de mim é quem me conhece pessoalmente".

"Tudo que eu vou fazer, sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, completou, magoada.

Antes disso, porém, em maio, Simone e Simaria já haviam discutido publicamente, no 'Programa do Ratinho', no SBT, e, no fim de semana passado, Simaria se atrasou para um show da dupla em Pernambuco, gerando um "climão" no palco.

Marido da Simone

Neste ano, também surgiram boatos de que Simaria teria se apaixonado pelo marido de Simone, Kaká Diniz. O empresário se pronunciou sobre o caso, relatando que não se surpreende mais com as notícias sobre a sua família.

"Nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não está na internet, mas sim em quem 'acha que tem voz' nela".

Legenda: Diniz postou foto ao lado da esposa e dos filhos Henry e Zaya Foto: Reprodução/Redes sociais

O pai de Henry e Zaya deu essa declaração após o jornalista Thiago Sodré divulgar o rumor de que o motivo do afastamento entre a dupla sertaneja seria o envolvimento amoroso de Simaria com ele.

"Simaria infelizmente com o Kaká Diniz, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando puta da vida com essa história toda. Descobriu essa traição entre aspas porque a Simaria se apaixonou. Estava solteira, sozinha e carente", disse Thiago.

Sucessos da dupla

Simone e Simaria eram uma das duplas sertanejas mais famosas do país, concentrando sucessos como "Meu Violão e Nosso Cachorro". Em 2015, fizeram um feito histórico ao estrearem o hit na 24ª posição, na atualização do Top 100 da revista Billboard Brasil.

Já em 2020, as irmãs fizeram o lançamento da música "Foi Pá Pum", que também fez sucesso. A composição fez parte do EP "Debaixo Do Meu Telhado", lançada em novembro. Gravado na casa de Simone, o clipe da canção apresenta a sertaneja grávida.

Confira nota na íntegra

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo.

Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone.

'Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante', diz Simaria.

Simone completa: 'A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória'.

As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."