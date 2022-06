Simaria fala sobre brigas com Simone em entrevista: "toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade"

Em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da TV Record, a cantora sertaneja Simaria revelou mais detalhes das pressões e conflitos que estaria enfrentado com sua dupla e irmã, Simone. Apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, o programa vai ser exibido neste domingo (19), às 19h45min.

"A gente venceu junto, mas não significa que, se você venceu junto, tem que morrer como duplinha pra sempre", disparou Simaria.

Apesar disso, a cantora falou sobre o amor que sente pela irmã. "Você sabe quantas pessoas já tentaram quebrar isso? Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade. Não é fácil".

Conflitos

Nesta semana, a cantora, que completou 40 anos, protagonizou uma série de polêmicas. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Simaria falou sobre as comparações que são feitas em relação à irmã e às críticas feitas por ela ao longo da carreira da dupla.

"Você acha que eu não sou comparada o tempo inteiro com Simone? ‘Ai, a Simone é incrível, a Simaria é uma desgraça, a Simaria não presta, a Simaria não vale nada'. Eu passei a vida inteira escutando isso. Só quem fala bem de mim é quem me conhece pessoalmente", disse a cantora ao colunista.

"Tudo que eu vou fazer, sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”, completou, magoada.

Antes disso, porém, em maio, Simone e Simaria já haviam discutido publicamente, no 'Programa do Ratinho', no SBT, e, no fim de semana passado, Simaria se atrasou para um show da dupla em Pernambuco, gerando um "climão" no palco.

Pausa na carreira

Na quinta-feira (16), Simaria anunciou que daria uma pausa na carreira por orientação médica. Nesse período, Simone segue sozinha cumprindo a agenda da dupla.

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows)", diz comunicado da assessoria da dupla.

