Simaria ganha afeto de Simone em show de aniversário de 40 anos

A cantora Simone comemorou o aniversário de 40 anos, de forma antecipada, na madrugada desta terça-feira (14). Influenciadores, cantores, compositores e empresários estiveram reunidos em São Paulo. A baiana completa quatro décadas no dia 16 de junho.

No início da apresentação musical, Simaria entrou de mãos dadas com Simone. As duas demostraram diferentes cenas de afeto durante show. Elas chegaram a reproduzir cena do clipe de "Amiga".

Os cantores João Gomes e Xand Avião foram alguns nomes da música que chamaram atenção na festa de Simaria.

A festa ainda contou com a presença de nomes como Alvaro, Bárbara Heck, Dona Irene, Gkay, Yarley, Ney Lima, Dani Calabresa, Tierry, Drª Deolane, Viih Tube, Narcisa Tamborindeguy, entre outros convidados.

Durante evento, Pawel e Henry, filhos das cantoras, interagiram com os convidados no palco do evento. A decoração da festa foi trabalhada na cor branca e a sertaneja ainda ganhou um filtro comemorativo no Instagram, "Simaria faz 40".