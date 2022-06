Simone Mendes compra presente de grife para Simaria em meio a boatos de brigas

Em meio a boatos de brigas, Simone Mendes, da dupla com Simaria, comprou um presente de grife para a irmã, que fará 40 anos nesta quinta-feira (16). A artista publicou um vlog no YouTube onde passeia pela Louis Vuitton para escolher o item.

Enquanto passeava pelas opções, Simone falava de forma bem-humorada sobre os preços. "A menor bolsa que tem aqui custa US$ 6.600 dólares! R$ 30 mil! O preço de um Celta 2020", brincou.

Ela acabou comprando uma pulseira, mas não revelou o modelo para não entregar a surpresa. Conforme O Globo, a pulseira mais barata no site da grife é 500 dólares.

"A mulher gastou uma fortuna no meu presente de aniversário, então tenho que dar algo a altura. Fui à Louis Vuitton e mostrei os preços e possibilidades pra vocês. Olha... não é só porque Deus me abençoou no meu trabalho que as coisas estão baratas, afinal tá tudo muito caro, mas a mana merece, afinal não é todo dia que se faz 40 anos".

Boatos de brigas

Desde o fim de semana, a relação das irmãs cantoras é alvo de questionamentos nas redes sociais. No sábado (11), Simone teve de começar o show no São João de Caruaru sozinha pois Simaria não estava se sentindo bem e chegou atrasada 1h20.

Simaria falou no show que estava passando por momentos difíceis. O show viralizou também pois Simone tentou encerrar a apresentação algumas vezes e foi ignorada pela irmã, que quis ficar cantando mais músicas.

No dia seguinte, Kaká Diniz, marido de Simone, postou o que fãs acreditam ser uma "indireta" para Simaria. "O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado”, escreveu o empresário

Em maio, elas já haviam sido assunto pois foram flagradas brigando durante gravação do Programa do Ratinho e chegou a vazar um áudio das duas se alfinetando. Simaria disse estar cansada de ser bloqueada pela irmã. Simaria ainda disse estar afônica, porque além dos filhos, cuidava da parte administrativa inteira da banda.

Simone disparou que se fosse para afinar, era melhor a irmã não cantar. Ratinho levou as duas ao camarim para tentar acalmar os ânimos.

