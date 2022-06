Marido de Simone manda 'indireta' para Simaria após desentendimento em show, apontam fãs

Desde a madrugada do último sábado (11), fãs da dupla sertaneja Simone e Simaria comentam sobre um suposto desentendimento que as irmãs tiveram durante um show em Caruaru. Agora, eles também apontam uma “indireta” do marido de Simone para a cunhada, em uma publicação de rede social.

“O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que seu caráter é revelado”, escreveu o empresário Kaká Diniz.

No começo do show, Simone explicou que Simaria não havia acordado bem, mas que já tinha melhorado e estava a caminho. "Cheguei chegando e vim de vermelho porque sou a cereja desse bolo", brincou Simaria ao chegar, 1h20 atrasada, já no fim da apresentação.

Mesmo com Simone se despedindo do público, a irmã ainda a incentivou a cantar mais três músicas. Fãs ficaram intrigados com a situação e comentaram o caso nas redes sociais.

Em sua publicação, após o ocorrido, Kaká Diniz continuou:

“Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Primeiro porque, de todas as métricas, esta é a mais furada. Você não tem (nem nunca terá) a ideia completa do que aquele que está hoje sob os holofotes passou para chegar até ali”.

“Depois, comparar o seu bastidor com o palco do vizinho é uma crueldade com você. Te incute um sofrimento desnecessário e recorrente, uma vez que todos os dias surge um novo Número 1”, finalizou o empresário.

Nos comentários, algumas pessoas concordaram com a mensagem. “As duas são água e óleo”, escreveu uma mulher. “Simone não merece tamanha humilhação”, disse outra.

Na noite seguinte à apresentação de Caruaru, as irmãs fizeram mais um show normalmente na cidade de Itabaiana, em Sergipe. A assessoria da dupla não se pronunciou sobre o caso.