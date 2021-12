Simone, da dupla com Simaria, conta como perdeu 25 quilos

Simone, da dupla sertaneja com Simaria, publicou um vídeo no Youtube nesta quinta-feira (2) contando como perdeu 25 quilos após o nascimento de Zaya, sua segunda filha com o empreendedor Kaká Diniz.

Logo no início do vídeo, ela diz que foi “muito cobrada” por essa informação. “Pra chegar aqui e falar sobre isso que vocês estavam cobrando, eu precisava chegar a uma meta”, disse a cantora, que revelou ter tido sua imagem associada a medicamentos “mentirosos”.

A cantora contou que teve dificuldade no processo e que tentou “muitas coisas” para emagrecer. “Tomei remédio, fiz dieta da sopa, dieta saudável, comendo só alimentação saudável por muito tempo, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Tudo o que vocês imaginarem sobre dieta, sobre emagrecimento, eu procurei tudo. Inclusive, fiz uma cirurgia chamada gastroplastia endoscópica”, narrou.

Opiniões sobre seu corpo

Simone disse que ouvia comentários positivos sobre seu corpo, como: “Se aceite, você é tão linda, tão maravilhosa, você representa uma grande parte das mulheres do nosso País que são aquelas mulheres mais ‘organizadas’, cheias de curvas, seios fartos, pernas grossas”.

Marido, fãs, publicitários e empresas com as quais trabalhava também não faziam pressões estéticas, segundo ela. “Só eu, desde pequenininha, que tive essa luta com a balança”.

Porém, continuou, “eu, Simone, sempre amei comer. Isso não é mentira. Mas eu, Simone, não conseguia me ver da forma que eu me via no espelho”, compartilhou a cantora sertaneja. Ela, que tem 1,52 metro, já chegou a pesar 87 quilos.

Como perdeu o peso em excesso

O processo começou após a gestação da Zaya. “Depois que a Zaya nasceu [em fevereiro deste ano], sozinha, eu consegui perder 11, 12 quilos”, afirmou. Depois, contudo, não conseguiu manter a redução do peso.

Tudo mudou após Simone começar um tratamento com uma nutróloga. “Às vezes, as pessoas erram porque acham que aquela fórmula ali vai dar certo [pra todo mundo] e não é assim”, compreende, hoje, a cantora.

Após fazer uma bateria de exames para investigar a possibilidade de existir algo em seu corpo dificultando o emagrecimento, a cantora começou um processo de reeducação alimentar que não gerou resultado no primeiro mês e provocou nela ansiedade.

“Eu liguei pra ela [nutróloga] desesperada e falei: ‘olhe, não aguento mais comer saudável e não emagrecer’”. Com paciência, porém, o resultado veio. “Quando ela [nutróloga] descobriu qual era o meu problema, foi quilo por cima de quilo”, narrou.

Atualmente, para chegar ao peso ideal para sua altura, a cantora disse que ainda precisa perder um a dois quilos. Além disso, sua preocupação, agora, é diminuir a flacidez da pele após a redução. “Não é pra estar mostrando pra ninguém”, garantiu.

Assista ao relato completo da cantora