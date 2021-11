Simone emagrece e retira excesso de pele em cirurgia plástica realizada em Fortaleza

A cantora Simone fez uma abdominoplastia para retirar o excesso de pele após passar por um processo de emagrecimento nos últimos meses. Ela revelou as intervenções cirúrgicas no Instagram, neste sábado (27). A sertaneja realizou os procedimentos no Ceará.

Além da plástica na região da barriga, Simone contou aos seguidores que também operou os seios. "Vim para Fortaleza. Fiz abdominoplastia. Fiquei com muita pele após a perda da quantidade grandiosa de peso. Fiz também meu seio. Um deles estava encapsulando por conta da gestação. Tem três dias que fiz a cirurgia. Estou super bem, graças a Deus".

Desde a primeira gestação, Simone passou por diferentes dietas formalizadas por nutricionistas. Nas redes sociais, ela sempre deixou evidente o desejo em perder peso com saúde.

Após uma rotina alimentar regrada nos últimos meses, a cantora conseguiu atingir resultados positivos com a cirurgia. "Acabou que perdi uma quantidade de peso muito boa para fazer. Excelente. Inclusive, o médico disse que a perda de peso fez com que o resultado da plástica ficasse ainda mais sensacional. Estou bem feliz".

Simone Mendes Cantora Tem uma enfermeira que vem me dar banho aqui e organizar tudo. Está tudo bem, estou me recuperando bem. Era algo que eu queria muito, já estava incomodada.

Os procedimentos foram realizados na última quinta-feira (26), em Fortaleza. Simone disse que não avisou mais cedo para não preocupar os fãs. "Não quis falar antes para não preocupar vocês. Minha família está comigo, todo mundo coladinho comigo", declarou a cantora na rede social.

O que é abdominoplastia?

Legenda: Cirurgião avalia todo o estado geral de saúde e todas as condições pré-existentes de saúde ou fatores de risco do paciente antes de decidir pela abdominoplastia Foto: Shutterstock

A abdominoplastia consiste no procedimento em que se remove o excesso de gordura e de pele e, na maioria dos casos, restaura os músculos enfraquecidos ou separados, criando um perfil abdominal mais suave e tonificado.

Conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a cirurgia de abdominoplastia não é um substituto à perda de peso. Ademais, a abdominoplastia não corrige estrias, embora possam ser removidas ou melhoradas ligeiramente se estiverem localizadas em áreas de pele adicional que será removida, em geral, nas áreas tratadas abaixo do umbigo.

Após o procedimento cirúrgico, curativos ou bandagens podem ser aplicados sobre as incisões e o paciente pode ser envolto em uma bandagem elástica ou compressão para minimizar o inchaço e sustentar os novos contornos do abdômen à medida que cicatrizam.



Um dreno pode ser temporariamente colocado sob a pele para drenar qualquer excesso de sangue e de fluido que possam acumular.