Simone Mendes, irmã de Simaria, critica julgamentos que recebe de religiosos

A cantora Simone falou em entrevista sobre julgamentos que recebe em redes sociais de religiosos. Ao lado do marido, o cearense Kaká Diniz, ela comentou os ataques no podcast "TransformadosCAST", divulgado nesta terça-feira (29). A sertaneja lembrou de uma foto postada em um evento religioso com o marido, que recebeu comentários negativos.

Na conversa, ela disse ter ficado tocada com as mensagens ofensivas e tomou uma ação. “Fiz questão de entrar na página dessas pessoas. E eu vi que eles tinham algumas falhas que não poderiam me apontar. Para me apontar, teria que ser Jesus, que é perfeito”, ressaltou.

Simone Cantora Vi pessoas que seguiam cantores de forró, que me seguem, seguiam artistas sertanejos. Tinham posts diferentes na rede social, de biquíni, uma delas. Não condizia com que ela estava me apontando. Aquilo me doeu. Eu vi que aquelas pessoas eram 'tortas'. Tinha defeitos. Eram falhas

O marido da sertaneja, Kaká Diniz, também convidado do podcast, relembrou que os ensinamentos de Jesus não eram compatíveis com as atitudes dos que se denominam cristãos.

“Existe uma incoerência muito grande. Missionários falando em compaixão, amor ao próximo, mas vão para uma rede social pregar totalmente o oposto. Eles falam a verdade que convém a eles”, contou o cearense.

Simone frequenta cultos evangélicos há anos. Kaká Diniz era católico e passou a seguir a esposa ao longo do casamento.