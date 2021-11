Simone revela que teve a primeira relação sexual depois dos 18 anos

A cantora sertaneja Simone, da dupla Simone & Simaria, revelou detalhes de sua vida amorosa em vídeo no seu canal no YouTube, dentre eles, ter perdido a virgindade já quando adulta.

Leia mais

Ela contou ter dado seu primeiro beijo aos 11 anos, mas disse ter transado pela primeira vez somente após a maioridade, por volta dos 18 anos.

"Meu primeiro beijo foi... engraçado. Tinha aquela coisa do povo do interior dizer assim: 'Você já beijou?'. Aí você: 'Não, nunca beijei...'. Aquela coisa, né? Aí pega um copo com gelo, fica tentando pegar o gelo lá no fundo do copo com a língua [...]", diz ela no vídeo.

"Treinei assim um pouco e tinha um menino que eu era a fim. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha sabe quantos anos? Posso dizer?", perguntou ela, virando-se para alguém da sua equipe. "Não, não posso dizer porque vai incentivar... 11 anos é de f..."

Elogio ao primeiro parceiro

De forma descontraída, Simone ainda elogiou o parceiro de sua primeira transa, ou "ticaracatica", como ela se referiu. "Se pudesse mostrar a foto [da pessoa com quem eu transei], vocês iam falar: 'Coleguinha, tá de parabéns!'".

"Eu acho que tinha 18 [anos]. Acho que era isso. Beijei cedo, mas guardei o xibiu", brincou, usando uma gíria comum no Nordeste.

