Simone e Simaria têm briga durante o programa do Ratinho; entenda

Um desentendimento entre Simone e Simaria parou a gravação do Programa do Ratinho, nesta quarta-feira (4). O apresentador tentou amenizar pedindo palmas do público. A informação foi divulgada pelo site TV Pop.

Em áudio obtido pelo portal, durante gravação, Simaria parou dueto da música "Amiga" por conta de um problema na voz.

Simaria Cantora Só um minuto… segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação.

Em seguida, Simone falou que estava preocupada em poupar a voz da irmã: “Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”.

Simaria rebateu: “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”.

Após fala de Simaria, a cantora Simone foi mais dura: “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar”.

Simaria retrucou: “Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte”.

O site TV Pop apurou que o momento tende a ser suprimido na edição do programa, prevista para ir ao ar na noite de 27 de maio.

Ratinho tentou apaziguar

O apresentador Ratinho ainda tentou apaziguar os ânimos entre as irmãs. “Simone, eu quero que você faça aquela cara fingida que você faz bem… você é muito fingida. Deus me livre e guarde. Ela é atriz, ela chega a chorar. Quem não viu, tem que ver. É bom demais”.

Mesmo com a fala do apresentador, Simaria seguiu falando da relação das irmãs. “Gente, por trás de uma dupla tão incrível de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam porque as pessoas acham que são só flores e não funciona assim”.

Simaria Cantora Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama. Se cuida tanto, que qualquer pessoa que falar com a gente…

Simone chegou a interromper a irmã e disse: “O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no ...”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria das irmãs para comentar o assunto e aguarda resposta.