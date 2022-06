Sem Simaria, Simone faz show e homenagem à irmã: "você é a coisa mais importante da minha vida"

A cantora Simone realizou uma apresentação solo na Festa dos Tomates na cidade de Paty dos Alferes, no interior do Rio de Janeiro, na noite dessa quinta-feira (16). Simaria anunciou uma parada nos shows por questões médicas, horas antes do evento, data que também marca o aniversário de 40 anos da sertaneja.

Sozinha no palco, com um bolo gigante, Simone parou um momento do show para parabenizar a irmã e chegou a fazer uma declaração de amor.

Assista ao depoimento de Simone:

Simone Cantora Vocês não imaginam como é difícil. Cê sabe o que é passar uma vida inteira, desde os seus seis anos de idade cantando com a metade da sua vida? Cê sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher chamada Dona Mara e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior, que morava em barraco de lona pra ir buscar o sonho de cantar de viver? E chegar numa altura... Mas eu quero chegar nesse dia do seu aniversário, minha irmã, deixar registrado que, indiferente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida.

Ainda no palco, Simone falou que a irmandade entre ela e a irmã é maior que as diferenças. "O amor que eu tenho pela sua vida é tão grande, mas é tão grande, que eu sou capaz de dar a minha vida por sua vida. Eu espero neste momento que você esteja vendo esse vídeo, que você receba meu amor de longe".

Em algumas canções, como na música "Amiga", Simone contou com a segunda voz de Simaria de forma digital — além do público cantando alto no evento.

Simaria posta momentos ao lado da filha

Foto: Reprodução Twitter

Em meio às tensões, na noite dessa quinta-feira (16), Simaria compartilhou, no Instagram, momentos leves ao lado da filha, Giovana, de nove anos.

A cantora gravou a pequena ensaiando notas no piano, além de mostrar a montagem que ganhou da filha para homenageá-la no seu aniversário.

Na manhã desta sexta-feira (17), Simaria chegou a postar um momento de leitura do livro "Eu sei porque o pássaro canta na gaiola", de Maya Angelou.