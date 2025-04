Parcial da Enquete BBB 25 aponta rejeição de participante com mais de 40%; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil deste domingo (6) aponta João Pedro como o próximo eliminado do programa, com 44% dos votos.

Até a tarde deste sábado (5), a sister Daniele Hypolito aparece em segundo lugar com 41,5% das intenções de voto para deixar o reality. Já Maike está em último lugar, com 14,5% dos votos.

João Pedro ficou, ao lado do irmão João Gabriel e da cearense Renata Saldanha, sob a mira da líder Vitória Strada. Ele foi escolhido para integrar o paredão, enquanto os outros nomes foram decididos entre os brothers.

Quem deve ser eliminado do BBB 25? Vote

Esta enquete não interfere no resultado oficial do programa.

inter@

Veja também Zoeira BBB 25: Emparedado, Maike volta a flertar com Renata e bailarina questiona intenções do brother com ela Zoeira Júlia Gomes se defende de acusações de atrizes de Chiquititas após dizer que era excluída

Como Dani e Mike foram para o Paredão?

Como consequência da ainda da Prova do Líder, Maike e Joselma teriam de escolher em consenso uma pessoa para ser indicada direto para a berlinda. Se não tivessem uma decisão unânime, eles quem iriam ao paredão. Entretanto, eles escolheram Daniele Hypólito.

O brother João Gabriel venceu a Prova do Anjo e não pôde ser votado por ser autoimune. A casa então teve de votar para completar o Paredão da Semana.

Em seguida, brothers e sisters votaram no confessionário. Abaixo, veja quem votou em quem:

Vinícius votou em Maike;

Renata votou Joselma;

Joselma votou em Maike;

Daniele votou em Maike;

Maike votou em Guilherme;

João Gabriel votou em Guilherme;

Diego votou em Maike;

Guilherme votou em Maike;

João Pedro votou em Guilherme;

Com 5 votos, Maike foi o mais votado pela casa para enfrentar o paredão.