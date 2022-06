Simaria realiza culto em casa em comemoração ao aniversário de 40 anos

A cantora Simaria, irmã de Simone, realizou um culto com a presença de pastoras na véspera de aniversário 40 anos, nesta quarta-feira (15).

No Instagram, a sertaneja postou em stories com a pastora Rosenil Cardoso e com Glaucy Cunha, cantora e ministra de louvor da Catedral da Família.

"Nós celebramos na benção de Deus e com pessoas que a gente ama muito. Aí que pastora gata, Brasil", comentou Simaria em stories no Instagram. No fundo do vídeo, em uma mesa, é possível ver várias sacolas de presentes.

Comemoração de 40 anos ganhou festa antecipada

Legenda: Irmãs chegaram juntas e de mãos dadas em aniversário Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simaria comemorou o aniversário de 40 anos, de forma antecipada, na madrugada desta terça-feira (14). Influenciadores, cantores, compositores e empresários estiveram reunidos em São Paulo.