Thiaguinho comemora 20 anos de carreira com noite de gala em São Paulo

O cantor Thiaguinho comemorou com festa de gala, ao lado de amigos e familiares, os 20 anos de carreira com a gravação do projeto audiovisual “Meu nome é Thiago André”. O evento aconteceu em São Paulo, nesta quarta-feira (15).

Dirigido Douglas Aguilar, o DVD é um show ao vivo diferente de tudo que Thiaguinho já fez em 20 anos de carreira. No repertório, músicas de outros compositores e intérpretes que marcaram de alguma forma momentos importantes dessa trajetória.

Legenda: Plateia contou com a presença de ex-BBBs, como a médica Thelminha e o ator Tiago Abravanel Foto: Divulgação/Bruno Soares

Logo na entrada do, uma exposição foi organizada com vídeos, figurinos, troféus, produtos e coleções pessoais do cantor.

Thiaguinho Cantor Durante esses meus 20 anos de carreira, enfrentei de tudo. Muitos “nãos”, preconceitos, jornadas de trabalho que me deixavam só na estrada e me privaram de estar com meus familiares e amigos e problemas de saúde. Mas nada disso me fez desistir do meu sonho. Eu venci e sou muito feliz por isso. Graças a Deus e a todos que estão aqui nesta noite

Em um palco grandioso, com um cenário que mais lembra as escadarias dos musicais da Broadway, Thiaguinho emocionou a plateia com sua apresentação ao lado de uma orquestra completa e sua banda. Maria Rita subiu ao palco para uma participação mais que especial.