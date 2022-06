Além de Simone e Simaria, confira duplas musicais que já se desentenderam publicamente

Simone e Simaria, que além de irmãs formam uma dupla sertaneja, viraram alvo de diversas publicações nesta semana, logo após uma delas expor a relação de anos com a irmã em entrevista ao colunista Leo Dias. No entanto, essa não é a primeira vez que problemas íntimos de duplas musicais acabam vindo à tona e mostrando uma turbulência entre colegas de trabalho.

Assim como Simone e Simaria, os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano, por exemplo, também já viraram assunto nesse quesito.

Exatamente por isso, listamos algumas duplas que já brigaram abertamente. Confira abaixo:

Bruno e Marrone

Legenda: Bruno e Marrone já desmentiram boatos de separação Foto: divulgação

Com a pandemia de Covid-19 e o sucesso das famosas 'lives', em que artistas faziam apresentações mais despojadas, em casa, já que os shows estavam proibidos, foi possível ver a relação de diversas duplas e bandas.

Diferentes no palco, Bruno e Marrone escancaram como algumas brincadeiras internas deixavam ambos incomodados. Marrone acabou se estressando com Bruno, que bebia bastante durante as apresentações online.

"Somos como um casal que mora em casa separada e, com vida pública, nossos problemas acabam tomando grandes proporções, mas sempre soubemos como nos resolver", afirmou Marrone em uma entrevista.

Zezé Di Camargo e Luciano

Legenda: Zezé e Luciano já anunciaram projetos solo mesmo com a continuidade da dupla Foto: divulgação

Com 30 anos de carreira, Zezé e Luciano, além de parceiros na música, também são irmãos e já demonstraram diversas rusgas no relacionamento.

Zezé, inclusive, foi tema de u documentário da Netflix, mas Luciano proibiu as imagens dele de serem usadas. Na produção, é possível ver que os dois não dividem camarim nas apresentações.

Atualmente, os dois tocam projetos solo, mas ainda cumprem alguns eventos da agenda em dupla. "Não convivi com ninguém da minha família o tanto que eu convivi com o Luciano. Chega uma hora que precisa dar um respiro para o outro", disse Zezé no documentário.

Leonardo e Eduardo Costa

Apesar de não serem parceiros no palco, Eduardo era contratado da empresa de Leonardo e os dois chegaram a fazer trabalhos comercias juntos.

O rompimento veio após Eduardo fazer uma série de piadas de mal gosto durante uma live dos dois, transmitida ainda durante o período de lockdown no Brasil. Desde então, o acordo de trabalho entre eles foi finalizado.

