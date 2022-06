Diego Facó, atração da Vybbe Junina, lembra época de quadrilha escolar: "de monocelha e bigodinho"

O cantor Diego Facó, nome em crescente no mercado musical cearense, é uma das atrações da programação da Vybbe Junina, realizada nesta quarta-feira (15). O público pode conferir shows, cidade cenográfica e demais atividade às 19h, no Colosso.

Ainda criança, Diego despertou a paixão pela música. Percebeu que tinha facilidade para aprender a tocar instrumentos e aos 15 anos escreveu a primeira composição.

Veja entrevista:

Aos 18 anos, ele resolveu entrar de cabeça na cena profissional lançando a canção intitulada por “Melhores Amigos”. O cearense contabiliza cerca de 90 composições. Em fevereiro de 2021, realizou o sonho de gravar o single “Só Eu” em parceria com três compositores importantes: Kadu Martins, Ruan Lima e Mari Castro.

Diego Facó passeia por sons de balada, mesclando ritmos como sertanejo, forró e piseiro. Atualmente, Diego Facó divide a carreira de cantor com a de estudante de administração.

Lembrança das quadrilhas da escola

Como bom nordestino, Diego Facó viveu grandes festas juninas no período escolar. "Foi de um muita quadrlha no colégio. Minha mãe me pintava com monocelha e bigodinho. Botava roupa quadriculada e tudo mais. Época boa!".

As tradições juninas seguem até hoje também no camarim. "A comida típica que não pode faltar nos bastidores é cuscuz. O show fica até diferente!".

Vybbe Junina segue com programa nesta quarta-feira (15)

A véspera de feriado em Fortaleza tem ponto de encontro certo para muita badalação. A Vybbe Junina recebe, nesta quarta-feira (15), shows dos cantores Nattan, Dorgival Dantas e Diego Facó.

O evento acontece no Colosso, a partir das 19h. Kinho Callou abre a programação musical no coreto e comanda também os intervalos da festa.

O público vai curtir ainda um ambiente cheio de elementos que remetem ao período junino como cidade cenográfica, comidas típicas, brincadeiras, touro mecânico e muito mais.

Veja programação

15/06

Nattan

Dorgival Dantas

Diego Facó

19/06 - Arraiá do Austin

Bruno e Marrone

Matheus Fernandes

Pedrinho Pegação

26/06

Mari Fernandez

Ícaro e Gilmar

Forró Real

Serviço

1º edição da Vybbe Junina

Atrações nacionais e locais participam de evento

Local: Colosso Lake Lounge

Pontos de venda: Lojas Blinclass: North Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi; Carneiro Prime e Óticas Diniz.

Vendas online: Brasil Ticket