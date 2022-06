Xand Avião lança álbum gravado no evento Vybbe Junina em Fortaleza; saiba como baixar

Quem curtiu a apresentação de Xand Avião no evento Vybbe Junina pode reviver o repertório do comandante do Aviões em qualquer dispositivo de música. O forrozeiro disponibilizou a gravação do show para download de forma gratuita.

Os fãs de forró podem baixar o álbum na plataforma Sua Música. Ao todo, o repertório conta com 32 canções na interpretação de Xand Avião e de convidados.

Escute álbum:

O setlist traz sucessos da atualidade como "No Balanço da Rede", "Aham Ok" e "Bebi Até Cair", entre outros. O álbum leva ainda hits do forró romântico como "Coração", "Menino Bicho", "Anjo Querubim", "Timidwz", "Razões", e muito mais.

O repertório ainda soma duetos com Dorgival Dantas, Edson Lima, vocalista da banda Limão com Mel e Valéria Cavalcanti, voz da Noda de Caju.

Vybbe Junina segue com programa nesta quinta-feira (16)

A véspera de feriado em Fortaleza tem ponto de encontro certo para muita badalação. A Vybbe Junina recebe nesta quarta-feira (15), shows dos cantores Nattan, Dorgival Dantas e Diego Facó.

O evento acontece no Colosso, a partir das 19h. Kinho Callou abre a programação musical no coreto e comanda também os intervalos da festa.

O público vai curtir ainda um ambiente cheio de elementos que remetem ao período junino como cidade cenográfica, comidas típicas, brincadeiras, touro mecânico e muito mais.

Veja programação

15/06

Nattan

Dorgival Dantas

Diego Facó

19/06 - Arraiá do Austin

Bruno e Marrone

Matheus Fernandes

Pedrinho Pegação

26/06

Mari Fernandez

Ícaro e Gilmar

Forró Real

Serviço

1º edição da Vybbe Junina

Atrações nacionais e locais participam de evento

Pontos de venda: Lojas Blinclass: North Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi; Carneiro Prime e Óticas Diniz.

Vendas online: Brasil Ticket